Gaststätten in Rheinland-Pfalz müssen schließen

Mainz Der Verbandspräsident Haumann ruft die Landesregierung zu einer flächendeckenden Schließung auf. Mit „menschenorientierten Dienstleistungen“ sei das Infektionsrisiko in der Gastronomie besonders hoch.

Viele Bürger hätten sich in großer Verantwortung an die bisher verfügten Einschränkungen gehalten, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Mainz. Man habe allerdings auch feststellen müssen, dass es ganz viele Menschen gebe, die sich anders verhielten und Partys feierten an der Mosel oder am Rhein. Dies sei der Grund, warum die Landesregierung am Freitag beschlossen habe, ihre vor einer Woche angeordneten Maßnahmen zu verschärfen.