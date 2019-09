Geburtsstationen auf dem Land: Kundgebung gegen Schließung

Ein Säugling liegt in einem Bett auf der Wochenstation. Foto: Arno Burgi/Archivbild.

Daun/Germersheim Mit einer Kundgebung will ein Bündnis an diesem Mittwoch (25.9.) auf drohende oder bereits vollzogene Schließungen von Geburtsstationen im ländlichen Raum von Rheinland-Pfalz aufmerksam machen. Aufgerufen zu der Demonstration in der Landeshauptstadt Mainz (11.00 Uhr) haben die Landfrauen Rheinland-Pfalz, die Organisation Mother Hood und der Hebammenlandesverband.

