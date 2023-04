Hilfe für Krankenhäuser Geburtsstationen in der Region in Gefahr? So will das Land die verbleibenden Kliniken unterstützen

Drei Geburtsstationen gibt es noch in der Region: in Bitburg, Wittlich und in Trier. Diese sind nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums auch wichtig, um die flächendeckende Versorgung sicherzustellen. Daher unterstützt das Land alle drei Standorte mit einer zusätzlichen Förderung im Zuge der finanziellen Hilfe für die Geburtskliniken im Land. Neben den Kliniken in Bitburg und Wittlich erhält auch das Mutterhaus in Trier jeweils 100.000 Euro als „besondere Berücksichtigung wegen gefährdeter flächendeckender Versorgung“.