Geburtstagsfeier für S-Bahn Rhein-Main

Am 28. Mai 1978 startete in Frankfurt die S-Bahn Rhein-Main - der 40. Geburtstag wird am (morgigen) Montag im Frankfurter Hauptbahnhof gefeiert. Als Geburtstagsgäste haben sich unter anderem der hessische Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und der Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsbundes, Knut Ringat, angekündigt. Die S-Bahn Rhein-Main ist die drittgrößte in Deutschland nach Berlin und München. Sie befördert täglich rund 500 000 Fahrgäste. Das Streckennetz der neun S-Bahn-Linien umfasst 110 Stationen. Insgesamt sind rund 700 Mitarbeiter im Einsatz, um täglich knapp tausend S-Bahn-Fahrten zu ermöglichen. dpa