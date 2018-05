später lesen Geburtstagsgäste prügeln sich auf der Kegelbahn FOTO: Rolf Vennenbernd FOTO: Rolf Vennenbernd Teilen

Eine Geburtstagsfeier in Saarbrücken ist komplett aus dem Ruder gelaufen: Statt wie geplant gemeinsam zu kegeln, droschen die Gäste mit Stühlen und Flaschen aufeinander ein. Restaurantpersonal, das nach Angaben der Polizei den Streit in der Nacht zum Sonntag schlichten wollte, wurde ebenfalls angegriffen: Zwei Angestellte wurden verletzt. Außerdem demolierten die drei mutmaßlichen Täter Inventar und die Hausfassade. Die Verdächtigen im Alter von 15, 17 und 33 Jahren nahm die Polizei noch in der Nacht zum Sonntag in Saarbrücken fest. Der 33-Jährige verbrachte den Rest der Nacht in einer Zelle. dpa