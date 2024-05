Fußball Gedankenflut bei Nürnbergs Fiel: Uzuns Tore-Abschied

Im Moment des gesicherten Klassenerhalts schoss dem aufgewühlten Nürnberger Trainer Cristian Fiel „unfassbar viel“ durch den Kopf. In der Hocke hielt er an der Seitenlinie unmittelbar nach dem Schlusspfiff des erlösenden 3:0 (1:0) am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga gegen die SV Elversberg noch einmal inne. „Diese letzten Wochen, es gab schon mal einfachere“, räumte der 44-Jährige auf der Pressekonferenz ein.