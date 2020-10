Gedenken an den Anschlag auf die Synagoge in Halle

Blick in den Innenraum der Neuen Synagoge in Mainz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Genau ein Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle wird heute auch in Rheinland-Pfalz daran erinnert. Zu der Gedenkveranstaltung in der Neuen Synagoge in Mainz werden neben Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der Antisemitismusbeauftragte des Landes, Dieter Burgard, erwartet.

