Gedenkgottesdienst für Opfer der Flutkatastrophe

Der Aachener Dom. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild

Aachen Mit einem ökumenischen Gottesdienst im Aachener Dom wollen die großen Kirchen am 28. August der Opfer der Flutkatastrophe gedenken. Der Gottesdienst werde vom Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, und vom Vorsitzenden des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, gestaltet, teilten EKD und Bischofskonferenz am Donnerstag mit.

Zu dem Gottesdienst sollen Betroffene der Flutkatastrophe, Helfer, Notfallseelsorger sowie Vertreter der betroffenen Nachbarländer eingeladen werden. Die Feier soll auch von der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) und Vertretern anderer Religionen mitgestaltet werden.

„Die vielen Toten, die Trauernden und alle, die jetzt vor den Trümmern ihrer Existenz stehen, sollen nicht vergessen sein“, erklärten Bätzing und Bedford-Strohm. Aachen sei als zentral in Europa liegender Ort gewählt worden. Damit solle daran erinnert werden, „dass auch unsere Nachbarn in den Niederlanden, Belgien und Luxemburg von der Flutkatastrophe betroffen waren und sind“.