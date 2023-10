Bollendorf Gedenkstätte Jüdischer Friedhof ist neugestaltet

„Mit der Neugestaltung übernimmt die Ortsgemeinde ihre historische Verantwortung und rückt die Erinnerung an die jüdische Gemeinde, die Teil der Identität dieses Ortes und der gesamten Eifel ist, wieder in den Mittelpunkt des gesellschaftlichen Bewusstseins“, sagte Krebs. Der jüdische Friedhof stelle „ein historisch bedeutsames Mahnmal dar, das einerseits an die Verbrechen in der nationalsozialistischen Zeit, aber andererseits und vorrangig an den allzu oft zweifelhaften Umgang mit jüdischen Kulturzeugnissen in der Nachkriegszeit erinnern soll“.