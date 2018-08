später lesen Gedenkstätten zur NS-Zeit fordern mehr Geld für ihre Arbeit FOTO: Jens Kalaene FOTO: Jens Kalaene Teilen

Die Träger der Gedenkstätten zur NS-Zeit haben die Landesregierung aufgerufen, ihre Arbeit mit ausreichend Personal- und Sachmitteln dauerhaft abzusichern. „Gedenkarbeit lebt immer von der Hand in den Mund“, kritisierte der Berliner Historiker Wolfgang Benz als Sprecher des wissenschaftlichen Fachbeirats zur Gedenkarbeit in Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Mainz. dpa