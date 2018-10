später lesen Gefährliche Nebelfässer: Sprengung am Sonntag Teilen

Der Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz will an diesem Sonntag drei gefährliche Nebelfässer aus dem Zweiten Weltkrieg im Rheinbett nahe Koblenz kontrolliert sprengen. Sie waren im gegenwärtigen Niedrigwasser entdeckt worden, wie der Vallendarer Verbandsgemeinde-Bürgermeister Fred Pretz (SPD) am Mittwoch mitteilte. dpa