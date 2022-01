Gefälschte Impfausweise: Polizei ermittelt in 1000 Fällen

Mainz Immer wieder kommt die Polizei Impfpassfälschern auf die Spur. Die Zahl der Ermittlungen zieht seit dem Herbst an. Dafür gibt es wohl vor allem zwei Gründe.

Der Staatsanwaltschaft im pfälzischen Frankenthal beispielsweise liegen nach eigenen Angaben aktuell etwa 100 Ermittlungsverfahren wegen gefälschter Impfpässe vor. Einem Sprecher zufolge wurden die Fälle in der Regel in Apotheken entdeckt. Er sprach von teilweise aufwendigen Ermittlungen. „Es ist nicht so, dass die Anzeigen auf den Tisch kommen und gleich entschieden werden kann.“ Bisher habe die Staatsanwaltschaft Frankenthal in der Sache fünf Strafbefehle wegen Urkundenfälschung beantragt. „Davon ist einer rechtskräftig, mit einer Strafe von knapp 1000 Euro“, sagte der Justizsprecher.