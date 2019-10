Gefahrgut-Lastwagen kommt von A61 ab

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug „Unfall“ steht vor einem Reifen auf der Straße. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archiv.

Emmelshausen Der Fahrer eines Gefahrgut-Lkw ist auf der Autobahn 61 bei Emmelshausen (Rhein-Hunsrück-Kreis) von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben liegengeblieben. Der Mann sei am Montagmorgen in Richtung Ludwigshafen unterwegs gewesen und habe aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Lkw verloren, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag.

