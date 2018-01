später lesen Geflohener Abschiebehäftling seit 2016 ausreisepflichtig FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Der im September 2017 aus einer Fachklinik in Alzey entflohene Abschiebehäftling war zu diesem Zeitpunkt seit mehr als einem Jahr ausreisepflichtig. Der Asylantrag des 33 Jahre alten Marokkaners sei im August 2016 abgelehnt worden, sagte eine Sprecherin der Kreisverwaltung Steinfurt in Nordrhein-Westfalen. Er lebte demnach zu dieser Zeit in einer Flüchtlingsunterkunft nahe Steinfurt. Bei einem sogenannten Ausreisegespräch mit dem Kreis im Dezember 2016 habe der 33-Jährige keine Ausweispapiere vorzeigen können. Bis Ende Januar 2017 sei er geduldet worden, um sich diese zu beschaffen. Zum Ende der Frist sei er dann untergetaucht. dpa