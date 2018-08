später lesen Geflüchteter Bulle läuft auf Bahngleise: Sperrung FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Der aus einem Schlachthof in Bausendorf entkommene Stier ist bei Traben-Trarbach auf Bahngleise gelaufen und hat für etliche Zugverspätungen gesorgt. Insgesamt seien 20 Züge betroffen gewesen, teilte die Bundespolizei in Trier am Donnerstag mit. dpa