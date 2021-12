Tierseuche : Achtung Vogelgrippe! Wo Federvieh im Stall bleiben muss

Hühner müssen im Stall bleiben.

Trier/Saarburg In Luxemburg wurden tote Wildgänse gefunden, die die Geflügelpest hatten. Auch an der Obermosel muss Geflügel daher jetzt drinnen verweilen.

Zwei tote Wildgänse machen Geflügelhaltern in der Großregion derzeit Sorgen – und sie sind der Grund dafür, dass Geflügel in ganz Luxemburg und auch entlang der deutschen Obermosel im Stall bleiben muss. Denn die beiden Tiere, die in der Nähe der luxemburgischen Orte Wintrange und Remich gefunden wurden, hatten die Vogelgrippe – oder präziser die Geflügelpest vom Typ H5N8.

Was ist Vogelgrippe und ist es gefährlich für Menschen?

Das ist eine aus Asien stammende Viruserkrankung zu deren Symptomen bei betroffenen Tieren laut Landesuntersuchungsamt Atemnot, Apathie, Durchfall und Blaufärbung der Haut zählen. Auf den Menschen wurde die Vogelgrippe in Deutschland – anders als in Asien oder Ägypten – laut Robert-Koch-Institut bisher noch nie übertragen. Auch der Verzehr von Fleisch oder Eiern ist nach gründlichem Erhitzen unbedenklich. Für Hühner, Enten, Gänse, Puten, Tauben, Fasane, Pfaue, Schwäne, Strauße oder Emus endet eine Ansteckung allerdings meist tödlich. Eingeschleppt wird der Erreger größtenteils von Zugvögeln.

In welchen Orten für Geflügel nun Stallpflicht gilt

Wie Luxemburg hat auch der Kreis Trier-Saarburg eine Stallpflicht und weitere strenge Schutzmaßnahmen angeordnet. Diese gelten für die Orte: Langsur, Oberbillig, Fellerich, Temmels, Wellen, Nittel, Onsdorf, Söst, Köllig, Rehlingen, Wincheringen, Bilzingen, Merzkirchen, Beuren, Kirf, Kreuzweiler, Esingen, Palzem, Helfant und Wehr.

Was Geflügelhalter und Anwohner dieser Gebiete nun beachten müssen

Geflügelhalter müssen sich beim Veterinäramt registrieren und melden, wenn ungewöhnlich viele Tiere verenden. Die Jagd auf Federwild ist in diesem Gebiet untersagt genau wie Geflügelmärkte. Zudem gelten strenge Hygieneregeln. So dürfen die Tiere nicht mehr mit Dach- und Oberflächenwasser getränkt werden, Schuhe sind zu desinfizieren und Fahrzeuge gut zu reinigen. Diese „tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung“ gilt, bis der Landkreis sie widerruft.

Nicht die ersten Funde von Vogelgrippe in der Großregion

Bereits im September waren in Luxemburg verendete Wildvögel gefunden worden, woraufhin auch in grenznahen deutschen Kreisen die Sicherheitsmaßnahmen verschärft wurden. Mitte November kam die Seuche dann in Rheinland-Pfalz an: An zwei Seen im Westerwaldkreis wurden tote Tiere entdeckt.

Muss man jetzt aufhören, die Vögel im Garten zu füttern?

Aber muss man sich jetzt direkt Gedanken machen, wenn man im Garten einen toten Vogel findet? „Einzelne tote Spatzen oder Amseln im Garten sind kein Grund zur Sorge“, schreibt das Landesuntersuchungsamt (LUA). Von Singvögeln gehe ohnehin kein besonderes Ansteckungs-Risiko aus. Gartenvögel kann man also ruhig weiter füttern. Allerdings ist es – wie so oft in diesen Zeiten – wichtig, auf Hygiene zu achten und sich die Hände gut zu waschen.