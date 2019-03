später lesen Gegen Afrikanische Schweinepest: Luxemburg errichtet Zaun Teilen

Zum Schutz vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) baut Luxemburg einen acht Kilometer langen Zaun an der Grenze zu Belgien. Er solle in den nächsten Tagen südlich von Steinfort errichtet werden, teilten das Landwirtschafts- und das Umweltministerium in Luxemburg am Donnerstag mit. dpa