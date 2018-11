später lesen Gegen Felswand geprallt: Autofahrer stirbt Teilen

Twittern

Teilen



Ein Autofahrer ist in Neustadt (Kreis Neuwied) mit seinem Wagen gegen eine Felswand geprallt und tödlich verletzt worden. Der 52 Jahre alte Mann war am Samstagabend in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Wand gefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. dpa