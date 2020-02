Kriminalität : Wie im Internet der Hass tobt

Mainz Morddrohungen, rassistische Symbole, Posieren mit Waffen: Gegen Hetzer melden Verfassungsschützer im Land zarte Erfolge.

Verfassungsschutzchef Elmar May, Innenminister Roger Lewentz (SPD) und Landeskriminalamtschef Johannes Kunz (LKA) zogen am Mittwoch nach etwas mehr als einem halben Jahr ein erstes Fazit der so genannten „Task Force“, die anonymen rechtsextremen Internet-Schreibern den Kampf angesagt hat. An Fällen wie dem hasserfüllten Kommentar offenbarten sie auch, auf welchen Hass die Fahnder im Internet stoßen. In einem anderen Beispiel, das sie in ihrer Präsentation an die Wand warfen, rief ein Hetzer dazu auf, Juden zu töten. Ein anderer posierte breit grinsend mit einer Waffe.