Gegen Kindesmissbrauch: Software und KI sollen helfen

Mainz Die Verbreitung von Kinderpornografie steigt und mit ihr die Menge an sichergestellten Daten. Neue Technik soll den Ermittlern helfen, die Täter zu überführen.



Software und künstliche Intelligenz sollen die Ermittlungen der rheinland-pfälzischen Polizei im Kampf gegen Kindesmissbrauch und die Verbreitung von Kinderpornografie beschleunigen. Eine neue Auswertesoftware werde „die Bewertung der Unmengen sichergestellter kinderpornografischer Bilder und Videos erleichtern“, kündigte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Dienstag in Mainz an. Die Software zerlege Videos so in Sequenzen, dass ein Kriminalbeamter gleichzeitig vier bewegte Bilder sichten könne und soll spätestens in acht Wochen ausgerollt sein, ergänzte der Präsident des Landeskriminalamtes (LKA), Johannes Kunz.

Das LKA testet zudem in einem Pilotverfahren eine vom LKA Niedersachsen programmierte Software („NIKI“), bei der mit Hilfe von künstlicher Intelligenz pornografische und nicht-pornografische Daten automatisch und schneller unterschieden werden sollen. Das LKA versehe alle ausgewerteten Aufnahmen mit einem mathematischen Zahlenwert zur Übermittlung an das BKA - etwa 1200 Fälle von Kindesmissbrauch und der Verbreitung von Kinderpornografie pro Jahr. So könnten ähnliche Bilder aus anderen Bundesländern schneller gefunden werden. Die Gewerkschaft der Polizei lobte diese Ansätze.

Der technische Fortschritt bei Smartphones sei ein Grund für den deutlichen Anstieg der Verbreitung von Kinderpornografie in den vergangenen drei Jahren, sagte Lewentz. 2016 seien es noch 319 Fällen in Rheinland-Pfalz gewesen, 2019 waren es bereits 792 Fälle.

Einen großen Anteil daran hätten kinder- oder jugendpornografische Handyfotos von Jugendlichen, sagte Kunz. Ein anderer Grund für den Anstieg sei ein Filter von US-Providern, der immer mehr Verdachtsfälle auf den Servern erkenne und an das Bundeskriminalamt (BKA) weiterleite. Über dieses NCMEC-Verfahren (Abkürzung für National Centre for Missing and Exploited Children) seien im vergangenen Jahr 269 Fälle in Rheinland-Pfalz gemeldet worden, in diesem Jahr bereits 277.

Die registrierten Straftaten wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern betrugen 2016 noch 697, zwei Jahre später 614 (2018) und stiegen dann wieder an auf 647 Fälle (2019). Experten gingen jedoch davon aus, dass die Dunkelziffer etwa 30 Mal so hoch sei, sagte Kunz.

In jedem dritten Fall von sexuellen Kindesmissbrauchs sei der Täter ein Angehöriger, Freund oder Bekannter. Meist seien es Wiederholungstäter, die Intervalle ihrer Taten würden kürzer und die Verbrechen schlimmer. Die Täter stammten aus allen sozialen Schichten, etwa sechs Prozent seien Frauen. Viele hätten pädophile Neigungen, anderen reiche die Verfügbarkeit eines Kindes.

Drei von vier Opfern seien Mädchen, das Geschlecht der Kinder für die Täter aber nicht immer ausschlaggebend, erläuterte Kunz. Die meisten Täter seien auf ein Opferfeld fixiert, also etwa Säuglinge oder ältere Kinder etwa Zwölf-/Dreizehnjährige. „Missbrauchstäter können bestens mit Kindern umgehen, sie erkennen die Defizite in der Familie und nutzen sie aus.“

Sexueller Missbrauch werde immer wieder auch gefilmt, auf Tauschbörsen im Internet angeboten und sogar auf Bestellung angefertigt. Dabei seien der Monstrosität und Gewaltexzessen keine Grenzen gesetzt. Sogar Anleitungen zur Tatausführung inklusive Betäubungsmitteln für die Opfer und Medikamente für die Täter, um ein Kind möglichst lange missbrauchen zu können, seien im Internet zu finden.

Die Opfer trügen neben den körperlichen auch psychische Verletzungen davon, die zu lebenslangen Störungen bis zur Suizidgefährdung führen könnten. Auch die Ermittler, die diese schrecklichen Taten wegen der Strafverfolgung ansehen müssten, bräuchten dringend Supervision und Unterstützung.