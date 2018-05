später lesen Gegen Langzeitarbeitslosigkeit: Saarland plant Gipfel FOTO: Harald Tittel FOTO: Harald Tittel Teilen

Das Saarland will Modellregion zur Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit werden und dazu zu einem Beschäftigungs-Gipfel einladen. Das kündigte Arbeitsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Dienstag in Saarbrücken an. „Es geht darum, nicht nur Forderungen zu formulieren, sondern konkret zu verabreden, was die nächsten konkreten Schritte sind“, sagte sie. Zu den Teilnehmern sollen unter anderem Jobcenter, kommunale Spitzenverbände, DGB, Arbeitskammer, Kirche und Beschäftigungsinitiativen zählen. dpa