Gegen Vorurteile behaupten: Flüchtlinge als Kompetenztrainer

Sich verbal gegen Vorurteile zu behaupten will gelernt sein: Die rheinland-pfälzische Landeszentrale für politische Bildung in Mainz bietet daher Kompetenztrainings für Flüchtlinge an. Im kommenden Jahr sollen hierfür auch erstmals Geflüchtete und Menschen mit ausländischen Wurzeln zu Trainern ausgebildet werden. dpa