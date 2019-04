später lesen Gegensätze zwischen Stadt und Land könnten größer werden Teilen

Twittern

Teilen



In Rheinland-Pfalz droht der Gegensatz zwischen Städten und ländlichen Regionen einer Studie zufolge stärker zu werden. „Besonders jene ländlichen Kreise, die noch im Strukturwandel stecken, scheinen den Anschluss an die erfolgreichen Städte am Rhein zu verlieren“, heißt es in der am Freitag vorgestellten Analyse des Berlin-Instituts. dpa