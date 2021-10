Gegenstand auf Autobahn herabgelassen: Kollision mit Auto

Saarbrücken Unbekannte haben auf der Autobahn 6 bei Saarbrücken mit einem Seil einen Metallgegenstand herabgelassen und einen Unfall verursacht. Ein Auto sei mit dem Objekt kollidiert, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Verletzt worden sei niemand. Der Vorfall ereignete sich Samstag. Laut Ermittlern war eine 32-jährige Fahrerin in Fahrtrichtung Frankreich unterwegs, als sie 1000 Meter vor der Anschlussstelle Goldene-Bremm mit dem Metallgegenstand kollidierte, der an einem Seil von der Brücke nach unten auf die Fahrbahn heruntergelassen worden war. Zu dem Objekt machte die Polizei keine weiteren Angaben, ebenso zu entstandenen Schaden. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise, sie ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.