Gegner der Pläne für Steinhalle schließen sich zusammen

Mainz Das Plenargestühl des Landtags soll raus aus dem Landesmuseum Mainz, fordert der neue Bürgerrat/Runder Tisch Steinhalle. Für das vom Landtag gewünschte „Demokratielabor“ gebe es bessere Orte.

Gegner der Pläne des Landtags Rheinland-Pfalz für die Einrichtung eines „Demokratielabors“ in der Steinhalle des Landesmuseums Mainz haben sich zu einem gemeinsamen Bündnis zusammengeschlossen. In dem neuen Bürgerrat/Runder Tisch Steinhalle wollen zwölf Organisationen mit Sitz in Mainz eine Änderung der Pläne erreichen, wie das Bündnis am Donnerstag mitteilte.