Lohncheck: Medizinische Fachangestellte Kaum Gehalt trotz Ausbildung - So wenig verdienen Arzthelferinnen

Deutliche Unterschiede im Gehalt spürt man, je nachdem wo man arbeitet. Am meisten verdienen medizinische Fachangestellte im Mittel in Hamburg mit 2.946 Euro im Monat, dicht gefolgt von Bayern und Bremen. Am schlechtesten stehen medizinische Fachangestellte in Sachsen-Anhalt da, mit im Mittel 2.381 Euro im Monat. Das mittlere Gehalt in Rheinland-Pfalz liegt mit 2.793 Euro im Monat auf Platz 9 im bundesweiten Vergleich.