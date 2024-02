Auch Pensionäre profitieren Lehrer, Polizisten und Richter – Gehaltserhöhung für 71.000 Beamte in RLP

Mainz · Für Beamte in Rheinland-Pfalz gibt es nun mehr Geld – in Form eines Inflationsausgleichs und einer Gehaltserhöhung. Was das Land Polizisten, Lehrern und Richtern zahlt und wie auch Pensionäre profitieren.

01.02.2024 , 07:55 Uhr

Nicht nur für Landesbeamte wie Polizisten gibt es bald mehr Geld - auch Beamte in Kommunen und Pensionäre profitieren. Foto: dpa/Arne Dedert