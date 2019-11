Geheimnis um rätselhafte Blutspur im Westerwald gelöst

Selters/Montabaur Ein verletzter Hund hat die rätselhafte Blutspur verursacht, die im Westerwald eine große Suchaktion ausgelöst hat. Wie die Polizei in Montabaur am Dienstag mitteilte, meldete sich kurz nach dem Einsatz der Besitzer des Tieres.

Er gab an, dass sich sein Hund am Sonntag in einem Bachlauf die vorderen Pfoten aufgeschnitten habe. Auf dem Weg zum Tierarzt habe der blutende Vierbeiner die Spur verursacht. Diese hatte am Montag bei Selters eine Suchaktion ausgelöst, bei der auch Suchhunde und eine Drohne eingesetzt wurden. Ein Spaziergänger hatte das Blut entdeckt. Dem Hund geht es den Angaben zufolge inzwischen wieder gut.