Falschfahrer Geisterfahrer auf der Autobahn unterwegs

Ein Falschfahrer hat am frühen Morgen bei Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) die Autobahn 643 in Richtung Wiesbaden unsicher gemacht. Der 71-Jährige soll entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Wie die Polizei mitteilte, musste mindestens ein Autofahrer auf der Autobahn anhalten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zudem sei auch der Falschfahrer dann stehen geblieben, bevor er in mehreren Zügen auf der Fahrbahn sein Auto gewendet habe.