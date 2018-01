später lesen Geisterfahrer verursacht schweren Verkehrsunfall FOTO: Nicolas Armer FOTO: Nicolas Armer Teilen

Ein Geisterfahrer hat auf einer Bundesstraße bei Fulda einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der ältere Mann sei falsch auf die B 27 aufgefahren und dann mit zwei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen, sagte eine Sprecher der Polizei am Montag. Bei dem Unfall am Montagvormittag wurden vier Menschen leicht verletzt. Sie wurden nach Angaben der Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war ab der Abfahrt Löschenrod in Richtung Rothemann zunächst voll gesperrt. dpa