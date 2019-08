Geklaut, zerlegt, verkauft: Die Arbeit der Autoknacker-Szene

Heilbronn Ein flinker Hieb und das kleine Autofenster zersplittert. Von dort ist es nur ein kurzer Weg bis zum Navi, zum Radio, zum Airbag oder zum Lenkrad. Innerhalb weniger Momente ist alles vorbei, zurück bleibt ein zertrümmertes Armaturenbrett.

In ähnlicher Weise soll auch eine Bande mutmaßlicher Autoknacker vorgegangen sein, die die Polizei nun gefasst hat. Es seien mindestens 279 einzelne Taten aufgeklärt worden, der Schaden liege bei mehreren Millionen Euro, teilten die Staatsanwaltschaften Heilbronn und Mosbach am Donnerstag mit. Eine besondere Vorliebe zeigte die Bande laut Polizei für Modelle des bayerischen Herstellers BMW.

Nach Angaben des Bundeskriminalamts (BKA) ist der baltische Staat ein führender illegaler Absatzmarkt für die gestohlenen Produkte in Osteuropa. Außerdem ist es ebenso wie Polen als Transitland bekannt. „Über diese Staaten verlaufen auch die Hauptverschieberouten entwendeter Kraftfahrzeuge in Richtung Zentralasien“, heißt es beim BKA.

In Deutschland geknackte Autos oder Teile würden meistens ins Ausland geschmuggelt, die Wagen dort zerlegt. „Insbesondere in afrikanischen und osteuropäischen Staaten besteht nach wie vor eine hohe Nachfrage nach günstigen Kfz-Ersatzteilen“, heißt es im Bundeslagebild Kfz-Kriminalität des BKA. „Diese kann durch die Entnahme von Ersatzteilen aus entwendeten Kfz gedeckt werden.“ Verkauft würden Teile wie Airbags oder Navis, aber auch größere Komponenten wie Motoren, Getriebe und Karosserieteile „über gängige Internetportale“.

Laut Kfz-Gewerbeverband verlassen sich die Abnehmer in Asien schon auf erfolgreiche Beutezüge in Deutschland: „Neuwagen werden dort ohne Zubehör wie Navis geordert und danach über das Internet nachgerüstet“, sagt Kfz-Händler Dietmar Clysters. BMW wappnet sich dagegen: Damit die Hehlerware in Asien weniger Chancen hat, würden einige Modelle nur noch mit Navi nach China ausgeliefert, sagte der Sprecher in München.