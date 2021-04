Geld für Luftreiniger in Schulen nicht komplett abgerufen

Saarbrücken Im Saarland steht noch immer Geld für CO2-Melder und Luftreinigungsgeräte an Schulen und Kitas zur Verfügung, das von den Städten nicht abgerufen wurde. „Ich kann nur alle Träger ermuntern, Anträge zu stellen“, sagte Innen- und Bauminister Klaus Bouillon (CDU) am Dienstag.

Er werbe auch deshalb darum, weil mittlerweile feststehe, was noch vor Monaten bestritten worden sei: „nämlich dass hohe Infektionsherde in den Schulen existieren, teilweise mit Inzidenzen in Richtung 300“.