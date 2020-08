Geld vom Bund für Auffrischung von neun Bahnhöfen

Berlin/Mainz Von einem Bundesprogramm zur Sanierung von Bahnhöfen sollen auch mehrere Stationen in Rheinland-Pfalz profitieren. Mit dem Geld sollen etwa Graffiti beseitigt, Fassaden gestrichen oder Lampen auf LED-Beleuchtung umgestellt werden.

Rund 40 Millionen Euro aus dem Konjunkturpaket des Bundes sind für knapp 170 Bahnhöfe in ganz Deutschland vorgesehen, 9 davon in Rheinland-Pfalz. Vor allem kleine Handwerksunternehmen sollen mit den Renovierungsarbeiten beauftragt werden, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Freitag mitteilte.