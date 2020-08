Geldautomat am Marktplatz in Mendig gesprengt

Eine Polizeistreife fährt zu einem Einsatz. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild

Koblenz Ein Geldautomat an der Sparkasse Niedermendig am Marktplatz (Kreis Mayen-Koblenz) ist von Unbekannten gesprengt worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagmorgen gegen 04:22 Uhr, wie die Polizei mitteilte.

