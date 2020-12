Geldautomat am Rasthof Schneifel in Olzheim gesprengt

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archiv

Olzheim Ein Geldautomat ist am Rasthof Schneifel in Olzheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) aufgesprengt worden. Die Tat ereignete sich am Sonntag in der Früh gegen 04.45 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Die Täter flüchteten anschließend in einem dunkelfarbenen VW Golf.

