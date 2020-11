Geldautomat auf Parkplatz von Discounter gesprengt

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa/Archivbild

Nieder-Olm Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag einen Geldautomaten auf dem Parkplatz eines Discounters in Nieder-Olm im Landkreis Mainz-Bingen gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, hörten Anwohner gegen 1.50 Uhr explosionsartige Geräusche in der Umgebung und meldeten dies per Notruf bei der Polizei.

Auf dem Parkplatz stellten die Beamten daraufhin den aufgesprengten Geldautomaten fest.