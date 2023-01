Kusel : Geldautomat im Kreis Kusel gesprengt: Fahndung läuft

Schönenberg-Kübelberg Unbekannte haben in der Westpfalz einen Geldautomaten gesprengt. Der Getränkemarkt, in dem der Automat stand, wurde beschädigt. Die Täter sind weiter flüchtig.

Unbekannte haben im Kreis Kusel einen Geldautomaten in einem Getränkemarkt gesprengt und sind geflohen. Wie viel Bargeld in der Nacht zum Montag in Schönenberg-Kübelberg erbeutet wurde, war zunächst unklar, wie das Polizeipräsidium Westpfalz in Kaiserslautern am Montag mitteilte.