Polizei Geldautomat im Landkreis Birkenfeld gesprengt: Hoher Schaden

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Mittwoch in einer Bankfiliale in Hoppstädten-Weiersbach (Landkreis Birkenfeld) einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen wollen beobachtet haben, dass drei maskierte Menschen in einer dunklen Limousine in Richtung Autobahn flüchteten, wie die Polizei mitteilte. Wie viel Bargeld sie erbeuteten, sei noch nicht bekannt.