Geldautomat im Rhein-Pfalz-Kreis gesprengt

Splitter und ein Schild mit der Aufschrift „Geldautomat“ liegen vor einem gesprengten Geldautomaten. Foto. Patrick Pleul/Archivbild Foto: Patrick Pleul.

Limburgerhof In der Nacht zum Freitag ist ein Geldautomat in Limburgerhof im Rhein-Pfalz-Kreis gesprengt worden. Ob dabei Geld aus dem Automaten entwendet wurde, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Es handele sich um einen Geldautomaten der VR Bank in der Filiale in der Speyer Straße.

