Geldautomat in Bad Dürkheim gesprengt

Das Blaulicht auf einem Streifenwagen leuchtet. Foto: Lino Mirgeler/Archivbild.

Bad Dürkheim Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Bad-Dürkheim gesprengt. Verletzt wurde bei der Sprengung in einer Bankfiliale niemand, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Ersten Ermittlungen zufolge sind die Täter auf der Flucht.

