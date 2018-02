später lesen Geldautomat in Höhr-Grenzhausen gesprengt FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten der Westerwaldbank in Höhr-Grenzhausen (Westerwaldkreis) gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, flüchteten die Täter mit einem dunklen Kombi in Fahrtrichtung Bendorf. Wie viel Geld erbeutet wurde und wie hoch der Schaden ist, war zunächst nicht bekannt. dpa