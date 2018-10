später lesen Geldautomat in Kaiserslautern gesprengt Teilen

In der Nacht zum Montag ist ein Geldautomat in Kaiserslautern gesprengt worden. Gegen 3 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei, wie ein Sprecher sagte. In dem Gebäude im Stadtteil Mölschbach, in dem der Geldautomat untergebracht ist, befindet sich demnach die Stadtsparkasse, die Ortsverwaltung Mölschbach und ein Kindergarten. dpa