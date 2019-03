später lesen Geldautomat in Mainz gesprengt: Täter fliehen mit Beute Teilen

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Mainz einen Geldautomaten gesprengt und Bargeld mitgenommen. Zeugen hätten vier Verdächtige gesehen, die in einem dunklen Auto geflüchtet seien, teilte die Polizei mit. dpa