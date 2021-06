Geldautomat in Pirmasens gesprengt

Pirmasens Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in einem Einkaufsmarkt in Pirmasens gesprengt. Sie hätten dabei den Alarm im Markt ausgelöst, teilte die Polizei mit. Anschließend seien die Täter nach ersten Erkenntnissen mit einem Auto entkommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Ob und wie viel Bargeld sie erbeuteten, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei, die Zeugen sucht.