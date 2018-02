später lesen Geldautomat in Wörth gesprengt: Höhe der Beute noch unklar FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben in einem Einkaufszentrum in Wörth am Rhein (Kreis Germersheim) einen Geldautomaten gesprengt. Bei der Explosion in der Nacht zum Freitag wurde auch das Gebäude beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Den Sachschaden schätzen die Ermittler auf 25 000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter gab es zunächst nicht. Auch die Höhe des entwendeten Bargelds stand zunächst nicht fest. dpa