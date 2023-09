Chronik und Karte 2023 Gesprengte Geldautomaten: Wo Kriminelle in Rheinland-Pfalz und angrenzenden Regionen zuschlugen - oder scheiterten

7. September: In Stromberg (LK Bad Kreuznach) scheitert eine Geldautomatensprengung, die Täter flüchten. Die Polizei sperrt aus Sicherheitsgründen zeitweilig das Gebiet um den Geldautomaten, dadurch fällt auch der Unterricht in einer betroffenen Gesamtschule aus. Nach bisherigem Stand sei kein Geld erbeutet worden und keine größere Zerstörung entstanden, so die Polizei.