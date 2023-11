Chronik und Karte So viele Geldautomaten sind in diesem Jahr bislang gesprengt worden

15. November: In Köln wird ein Geldautomat in einer Bankfiliale gesprengt. Die Täter flüchteten danach, wie die Polizei mitteilte. Zeugen berichteten von zwei Explosionen im Stadtteil Worringen. Durch die Sprengung in dem Vorraum der Filiale wurde den Angaben zufolge auch das Gebäude stark beschädigt. Verletzt wurde niemand.