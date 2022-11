Eifelkreis Bitburg-Prüm : Geldautomaten im Visier von Kriminellen

Bleialf/Koblenz Unbekannte haben es erneut auf Geldautomaten in Rheinland-Pfalz abgesehen - gleich zwei Mal binnen eines Tages. In einem Fall missglückte das Vorhaben, in dem anderen Fall waren die Täter erfolgreich.

An gleich zwei Orten in Rheinland-Pfalz haben Kriminelle am Mittwoch Geldautomaten ins Visier genommen. Während es in der Eifel am Mittwoch bei einem Sprengversuch blieb, gab es in einem anderen Fall in Koblenz eine Detonation. Von den Tätern fehlte zunächst noch jede Spur.