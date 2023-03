Geldautomaten-Sprengungen Warum „Krawummseinbrecher“ hier so oft zuschlagen und wie die Niederlande das Problem in den Griff bekamen

„Plofkraak“. So heißt das, was mit Geldautomaten in der Region Trier immer öfter passiert, auf niederländisch. „Kraak“ bedeutet Einbruch. Und „Plof“ – man ahnt es – ist das Geräusch, das entsteht, wenn die Täter Sprengstoff in die Automaten füllen und sie zum Explodieren bringen, um an den Inhalt zu kommen, der nicht selten aus Zigtausenden Euro besteht, ehe sie in schnelle, geklaute Autos springen und mit 250 Km/h über Luxemburg und Belgien zurück in die Niederlande rasen. Denn dort ist nach Erkenntnissen der Ermittler ein Großteil der Geldautomatensprenger zu Hause.