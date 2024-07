Geldautomatensprengungen Geldautomaten werden seltener gesprengt

Die rheinland-pfälzischen Sparkassen haben nach eigener Darstellung bis Ende 2023 mehr als 12,5 Millionen Euro in den Schutz der Geldautomaten investiert: in Färbesysteme, mechanische Nachrüstungen an Eingangstüren und Automaten, Vernebelungssysteme und Pavillons. Anders als in den Niederlanden sei die Verklebetechnik in Deutschland rechtlich bisher nicht möglich. Dabei würden Geldscheine innerhalb eines Automaten bei einem Angriff verklebt und somit unbrauchbar gemacht. Die Zahl der Geldautomaten sei im vergangenen Jahr um 56 auf 978 verringert worden. Dabei sei jeder Fall individuell bewertet worden.